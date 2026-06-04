Traffico passeggeri aeroporti pugliesi | superati i 4 milioni nei primi cinque mesi dell' anno

Notizia in breve

Nei primi cinque mesi dell’anno, il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi ha superato i 4 milioni. A maggio, si è registrato un aumento significativo rispetto ai mesi precedenti. I dati indicano una crescita costante del movimento di passeggeri nel periodo considerato. Non sono stati forniti dettagli sulle cifre specifiche di maggio o sui fattori che hanno contribuito all’incremento. La tendenza positiva si conferma anche nel quinto mese dell’anno.