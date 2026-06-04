Traffico passeggeri aeroporti pugliesi | superati i 4 milioni nei primi cinque mesi dell' anno

Da brindisireport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei primi cinque mesi dell’anno, il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi ha superato i 4 milioni. A maggio, si è registrato un aumento significativo rispetto ai mesi precedenti. I dati indicano una crescita costante del movimento di passeggeri nel periodo considerato. Non sono stati forniti dettagli sulle cifre specifiche di maggio o sui fattori che hanno contribuito all’incremento. La tendenza positiva si conferma anche nel quinto mese dell’anno.

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BRINDISI - Anche nel mese di maggio dati in forte crescita per il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Un risultato in linea con le aspettative, a conferma del trend positivo già evidenziatosi da inizio anno, che consolida l’eccellente posizionamento della rete aeroportuale pugliese nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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