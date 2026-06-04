Traffico passeggeri aeroporti pugliesi | superati i 4 milioni nei primi cinque mesi dell' anno
Nei primi cinque mesi dell’anno, il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi ha superato i 4 milioni. A maggio, si è registrato un aumento significativo rispetto ai mesi precedenti. I dati indicano una crescita costante del movimento di passeggeri nel periodo considerato. Non sono stati forniti dettagli sulle cifre specifiche di maggio o sui fattori che hanno contribuito all’incremento. La tendenza positiva si conferma anche nel quinto mese dell’anno.
BRINDISI - Anche nel mese di maggio dati in forte crescita per il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Un risultato in linea con le aspettative, a conferma del trend positivo già evidenziatosi da inizio anno, che consolida l’eccellente posizionamento della rete aeroportuale pugliese nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie e thread social correlati
Aeroporti pugliesi: oltre due milioni di passeggeri nel primo trimestre dell’anno Bari, Brindisi e FoggiaNel primo trimestre dell’anno, gli aeroporti pugliesi hanno registrato un traffico di oltre due milioni di passeggeri.
Numeri record per gli aeroporti della Puglia: nel 2026 superati i 2 milioni di passeggeriGli aeroporti della Puglia hanno registrato nel primo trimestre del 2026 un numero di passeggeri superiore ai 2 milioni, stabilendo un nuovo record...
Temi più discussi: Aeroporti di Puglia, ricavi a 151 milioni nel 2025: passeggeri record con tre anni d'anticipo; Aeroporti di Puglia: ricavi a +13% nel 2025 e record passeggeri (con 3 anni di anticipo); Aeroporti di Puglia, ricavi in crescita del 13 per cento; Aeroporti di Puglia da record: ricavi a 151 mln e 11,5 mln di passeggeri con tre anni in anticipo.
AdP: traffico-passeggeri in continua crescita sugli aeroporti pugliesiAnche nel mese di maggio dati in forte crescita per il traffico-passeggeri negli aeroporti pugliesi. Un risultato in linea con le aspettative, a conferma del trend positivo già evidenziatosi da inizio ... avionews.it
Aeroporti pugliesi, traffico in crescita: oltre 4,4 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi del 2026Gli scali di Bari e Brindisi mostrano andamenti sostanzialmente allineati, con incrementi rispettivamente del 15,4% e del 13,4%. Anche il traffico internazionale conferma il trend positivo, con un ... giornaledipuglia.com
Aeroporto di Grottaglie - Antonio Decaro: voli civili se sarà necessario Per il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, gli scali di Bari, Brindisi e Foggia restano i principali riferimenti regionali per il traffico passeggeri e turistico. All’aeroporto Arlotta di G facebook