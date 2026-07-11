Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio nell’agro di Lesina, creando un rogo di vaste dimensioni. Le fiamme hanno reso difficile l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per contenere il fuoco. A causa dell’incendio, è stata sospesa anche la circolazione dei treni nella zona. La situazione rimane sotto controllo, ma l’incendio continua a essere attivo.

Dal tardo pomeriggio è in corso l’incendio. Agro di Lesina, rogo vasto e complicato da spegnere tanto che è stato necessario interrompere la circolazione ferroviaria. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Lesina: incendio nell’agro, bloccata anche la circolazione dei treni In serata

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