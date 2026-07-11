Un uomo di calcio brasiliano con origini italiane è stato arrestato. È noto per le sue competenze come calciatore e manager, parlando più lingue e avendo una forte visione strategica. La polizia ha fermato questa persona, che ha una lunga carriera nel mondo del calcio, in relazione a un'indagine in corso. L’arresto è avvenuto senza che siano state fornite ulteriori dettagli sui motivi o le accuse.

Leonardo Nascimento de Araújo, per tutti semplicemente Leonardo. Uomo di calcio, oltre ogni possibile comune definizione e catalogazione: fuoriclasse con i piedi, ma ancora di più con la mente, le lingue e la visione strategica. La nomina da parte del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che lo ha voluto come advisor della Nazionale al fianco del Direttore Tecnico Paolo Maldini, è solo l’ultimo capitolo di una storia che sa di internazionalità. Una storia divisa perfettamente in due atti: il calciatore totale e il manager globale., Nato nel 1969, Leonardo non è mai stato il classico calciatore brasiliano tutto dribbling e indolenza. Fin dai suoi esordi nel Flamengo a soli 17 anni, al fianco del suo idolo Zico, mette in mostra un'intelligenza tattica fuori dal comune. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Leonardo, brasiliano dal cuore italiano: un manager poliglotta dalla straordinaria visione strategica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LEONARDO: Nessuno può dire che un algoritmo sia meglio di Maldini al Milan - BEHIND

Notizie e thread social correlati

Macrì (Leonardo): “La difesa strategica è deterrenza dalla guerra, non preparazione al conflitto”Un avvocato ha affermato che la strategia di difesa mira a scoraggiare il conflitto piuttosto che prepararsi ad esso.

Capelli: visione strategicaNegli ultimi anni, il settore della cura dei capelli ha subito una trasformazione significativa, passando da un intervento reattivo a uno preventivo.

Si parla di: 'Minhocuçu': sotto la superficie.

Leonardo, brasiliano dal cuore italiano: un manager poliglotta dalla straordinaria visione strategicaLeonardo Nascimento de Araújo, per tutti semplicemente Leonardo. Uomo di calcio, oltre ogni possibile comune definizione e catalogazione: fuoriclasse con i piedi, ma ancora di più con la mente, le lin ... msn.com

Leonardo, chi è il nuovo advisor della Nazionale: 6 lingue parlate, 5 figli (con due donne), la moglie giornalista, il nuovo ruoloLeonardo Nascimento de Araújo, per tutti semplicemente Leonardo, è stato uno dei trequartisti più eleganti e imprevedibili passati ... msn.com