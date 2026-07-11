Leonardo brasiliano dal cuore italiano | un manager poliglotta dalla straordinaria visione strategica

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di calcio brasiliano con origini italiane è stato arrestato. È noto per le sue competenze come calciatore e manager, parlando più lingue e avendo una forte visione strategica. La polizia ha fermato questa persona, che ha una lunga carriera nel mondo del calcio, in relazione a un'indagine in corso. L’arresto è avvenuto senza che siano state fornite ulteriori dettagli sui motivi o le accuse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Leonardo Nascimento de Araújo, per tutti semplicemente Leonardo. Uomo di calcio, oltre ogni possibile comune definizione e catalogazione: fuoriclasse con i piedi, ma ancora di più con la mente, le lingue e la visione strategica. La nomina da parte del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che lo ha voluto come advisor della Nazionale al fianco del Direttore Tecnico Paolo Maldini, è solo l’ultimo capitolo di una storia che sa di internazionalità. Una storia divisa perfettamente in due atti: il calciatore totale e il manager globale., Nato nel 1969, Leonardo non è mai stato il classico calciatore brasiliano tutto dribbling e indolenza. Fin dai suoi esordi nel Flamengo a soli 17 anni, al fianco del suo idolo Zico, mette in mostra un'intelligenza tattica fuori dal comune. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

leonardo brasiliano dal cuore italiano un manager poliglotta dalla straordinaria visione strategica
© Sportmediaset.mediaset.it - Leonardo, brasiliano dal cuore italiano: un manager poliglotta dalla straordinaria visione strategica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LEONARDO: Nessuno può dire che un algoritmo sia meglio di Maldini al Milan - BEHIND

Video LEONARDO: Nessuno può dire che un algoritmo sia meglio di Maldini al Milan - BEHIND

Notizie e thread social correlati

Macrì (Leonardo): “La difesa strategica è deterrenza dalla guerra, non preparazione al conflitto”Un avvocato ha affermato che la strategia di difesa mira a scoraggiare il conflitto piuttosto che prepararsi ad esso.

Capelli: visione strategicaNegli ultimi anni, il settore della cura dei capelli ha subito una trasformazione significativa, passando da un intervento reattivo a uno preventivo.

Si parla di: 'Minhocuçu': sotto la superficie.

leonardo brasiliano dal cuoreLeonardo, brasiliano dal cuore italiano: un manager poliglotta dalla straordinaria visione strategicaLeonardo Nascimento de Araújo, per tutti semplicemente Leonardo. Uomo di calcio, oltre ogni possibile comune definizione e catalogazione: fuoriclasse con i piedi, ma ancora di più con la mente, le lin ... msn.com

leonardo brasiliano dal cuoreLeonardo, chi è il nuovo advisor della Nazionale: 6 lingue parlate, 5 figli (con due donne), la moglie giornalista, il nuovo ruoloLeonardo Nascimento de Araújo, per tutti semplicemente Leonardo, è stato uno dei trequartisti più eleganti e imprevedibili passati ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web