L' Emilia-Romagna contro l' inverno demografico | Trattenere talenti e formare i migranti già nei loro Paesi

L'Emilia-Romagna prevede un aumento della popolazione over 64, che passerà da circa 1,1 milioni a quasi 1,4 milioni nei prossimi vent'anni. Secondo i dati ufficiali, il calo della popolazione giovane e la crescita della fascia anziana sono temi centrali. La regione si impegna a trattenere i talenti e a formare i migranti già nei loro Paesi di origine, per contrastare l'inverno demografico.

Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione, il quadro tracciato dal vostro ufficio statistica per i prossimi venti anni delinea la prospettiva di un inverno demografico per l’Emilia-Romagna, con gli over 64 che passeranno dagli attuali 1,1 milioni a quasi 1,4 milioni. Come si affronta un cambiamento del genere?«Il tema demografico è ormai fondamentale nelle realtà più evolute del mondo, è un problema di tutta l’Europa. Che l’età e la speranza di vita aumentino è un fatto positivo, ma il problema resta. La tenuta economica e sociale, per un Paese trasformatore come il nostro che deve prendere dagli altri energia e materie prime a costi sempre più alti, dipende dalla necessità di non perdere teste e intelligenza manuale per trasformare e realizzare prodotti che solo noi nel mondo sappiamo fare. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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