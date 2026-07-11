le visite veterinarie sono ok scelte fatte per la giostra di stasera ecco i cavalli che si sfideranno

Le visite veterinarie dei cavalli si sono concluse con esito positivo, consentendo di confermare l’idoneità degli animali per la gara di questa sera. I controlli sono stati effettuati ieri mattina, permettendo ai cavalieri di fare le scelte finali sui cavalli da schierare. Ora tutte le cavalcature sono state approvate e pronte per la competizione, che si svolgerà questa sera.

Ultimi dubbi sciolti e semaforo verde per tutte le cavalcature. Ieri mattina, infatti, si sono svolte le consuete visite veterinarie in vista della giostra di questa sera: un appuntamento fondamentale che ha sancito l’idoneità dei cavalli e permesso ai cavalieri di effettuare le scelte definitive. Sono stati sottoposti all’attenzione dei veterinari dodici cavalli, due per ciascuno dei sei sestieri: il titolare e la riserva. Tutte le cavalcature hanno superato senza problemi i test previsti dal regolamento, consentendo ai responsabili dei sestieri e ai cavalieri di affrontare con serenità le ultime ore che precedono la sfida. Per il campione in carica Luca Innocenzi, portacolori di Porta Solestà, non ci sono state sorprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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