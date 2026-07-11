Il giovane Elia Bambozzi, ala stile forno a microonde per la capacità di entrare e accendere la gara con la sua energia, è il terzo confermato dal Chiesanuova. Così il 2006 segue capitan Pasqui e il vice Tanoni. Del mercato ne abbiamo parlato con il nuovo diesse Lorenzo Falcioni. Ds, l’esterno Bambozzi può coprire un po’ tutta la fascia ma nasce principalmente per la fase offensiva, ricordando gli acquisti di Grassi e Perpepaj, avete dato la priorità -in entrata- alle operazioni in attacco. "Fino a un certo punto. Comunque non abbiamo terminato, davanti arriveranno altri due under". Con la partenza di Monaco, per la difesa state pensando a un centrale esperto? "Stiamo trattando un centrale di esperienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le trattative. Chiesanuova, resta Bambozzi. Falcioni: "Cerchiamo un difensore»

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