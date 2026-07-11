Lo scorso 29 marzo a Marano di Napoli, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati accoltellati vicino a delle giostre. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 23 e si è conclusa con il tentato omicidio di entrambi. Un sedicenne è stato arrestato e trasferito in una comunità in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Le indagini hanno ricostruito che le telefonate dal carcere alla fidanzatina e una spedizione punitiva sono alla base dell’evento.

Lo scorso 29 marzo, a Marano di Napoli, poco dopo le 23 nei pressi di alcune giostre, accoltellò due coetanei di 16 e 17 anni. Per il duplice tentato omicidio, è stata data esecuzione a un’ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare Personale del Collocamento in Comunità nei confronti di un sedicenne. Una violenza, quella messa in atto, dietro la quale c’era un mandante. Il 16enne, infatti, avrebbe agito su disposizione di una maggiorenne che era in carcere, a Poggioreale, per rapina. Al centro della storia l’ex fidanzata del detenuto e una banale frase che ha fatto scattare la molla della vendetta. La storia. Il mandante aveva telefonato dal carcere alla sua ex fidanzatina, di soli 14 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Le telefonate dal carcere alla fidanzatina e la spedizione punitiva: ricostruiti gli accoltellamenti baby a Napoli

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