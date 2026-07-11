Le nomination agli Emmy e il ritorno di Anya Taylor-Joy

La prossima settimana si preannuncia più intensa, con almeno quattro titoli in uscita su tre piattaforme diverse. Nel frattempo, si è conclusa una settimana tranquilla, senza eventi di rilievo. La notizia principale riguarda le nomination agli Emmy e il ritorno di un’attrice nota, che ha ripreso a lavorare dopo un periodo di assenza. Nessun altro dettaglio sui progetti o sui premi è stato comunicato.

È stata una settimana relativamente tranquilla, che ne precede un’altra dove invece dovremo guardare con attenzione almeno quattro titoli su tre diverse piattaforme. È sempre così con le serie tv, momenti di vuoto alternati a giorni in cui ti senti pieno di possibilità. Un po’ come con l’amore. O con l’apertura di nuovi all you can eat di sushi. Ascolta la puntata. Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. Da oltre quindici anni costruisce palinsesti a Mediaset in qualità di Channel Manager. Nel 2010 fonda serialminds.com, sito di riferimento per gli appassionati di serie tv. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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