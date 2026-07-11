L a longevity è una disciplina per spiriti flessibili: quello che valeva ieri non è detto funzioni anche oggi. La mia routine al risveglio, per esempio, ha subito un brusco cambiamento. Dopo anni di microaddominali sdraiata sul letto (ora per molti pratica poco seria), mi sono convertita ad allungamenti da gatto pigro che mi ostino a chiamare stretching, abbraccio le ginocchia per ingraziarmi la schiena e comincio la giornata con la promessa che “domani” aggiungerò il saluto al sole in perfetto stile yoga. Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Leggi anche › “Fai sport, leggi un libro”: la sfida dei 15 minuti che fa bene al cervello Ero soddisfatta dei miei 30 minuti di camminata quotidiana cambiando spesso itinerario quando ho letto che non è più sufficiente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le neuroscienze hanno dimostrato che leggere anche solo 15 minuti al giorno contrasta il declino cognitivo

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Il segreto per vivere due anni in più: la scoperta che sorprende tutti

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