Tommaso Marini, nato nel 2000 ad Ancona, è uno dei fiorettisti più competitivi al mondo. Nel 2023 ha vinto il titolo mondiale individuale, nel 2024 ha conquistato il oro europeo e ha ottenuto un argento olimpico a squadre a Parigi. Ha dichiarato di preferire buone maniere e di odiare la prepotenza. Marini ha commentato anche la sua altezza, ritenendola uno svantaggio nel cinema, ma comunque si impegna nel suo sport.

Tommaso Marini, classe 2000 nato ad Ancona, è uno dei fiorettisti più forti al mondo: campione del mondo individuale nel 2023, campione europeo nel 2024, oltre a un argento olimpico a squadre conquistato a Parigi 2024. Ma negli ultimi anni il suo nome è uscito dai confini della scherma per approdare al grande pubblico televisivo, complice la partecipazione a “Ballando con le Stelle” nel 2024, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In coppia con la ballerina professionista Sophia Berto, Marini ha stupito pubblico e giuria con esibizioni di modern, paso doble, boogie e salsa, diventando una delle rivelazioni più chiacchierate dell’edizione, anche grazie a un look eccentrico fatto di gioielli, tatuaggi e unghie smaltate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le mie unghie smaltate? Se sei il più forte nessuno fa battute sgradevoli. Odio la prepotenza, mi piacciono le buone maniere. La mia statura è uno svantaggio per il cinema, ma ci provo”: così Tommaso Marini

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Saintess is forced dragged into murder slain bride,but met love of lifetime!

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