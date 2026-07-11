Le incredibili immagini della Loira prosciugata a causa della siccità | il fiume più lungo di Francia è una distesa di sabbia
Il fiume più lungo della Francia, la Loira, appare completamente prosciugato in alcune zone, trasformandosi in una vasta distesa di sabbia. Le immagini mostrano chiaramente questa riduzione del corso d'acqua vicino a Varades, a causa della siccità. La crisi climatica ha portato a una terza ondata di calore in meno di due mesi, aggravando la situazione idrica nel paese.
La Francia, come l’Italia, è alle prese con la crisi climatica e con la conseguente terza ondata di calore in meno di due mesi. Nel video si vede il fiume più lungo del Paese, la Loira, ridotto a una distesa di sabbia vicino a Varades. In 24 dipartimenti è stata diramata l’allerta rossa per via del caldo estremo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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