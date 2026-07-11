Il fiume più lungo della Francia, la Loira, appare completamente prosciugato in alcune zone, trasformandosi in una vasta distesa di sabbia. Le immagini mostrano chiaramente questa riduzione del corso d'acqua vicino a Varades, a causa della siccità. La crisi climatica ha portato a una terza ondata di calore in meno di due mesi, aggravando la situazione idrica nel paese.

La Francia, come l’Italia, è alle prese con la crisi climatica e con la conseguente terza ondata di calore in meno di due mesi. Nel video si vede il fiume più lungo del Paese, la Loira, ridotto a una distesa di sabbia vicino a Varades. In 24 dipartimenti è stata diramata l’allerta rossa per via del caldo estremo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le incredibili immagini della Loira prosciugata a causa della siccità: il fiume più lungo di Francia è una distesa di sabbia

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