Le imprese alla ricerca di immigrati
Nel trimestre da luglio a settembre, tre imprese su dieci a Rimini prevedono di assumere personale immigrato. La statistica si basa sulle previsioni di assunzioni delle aziende locali.
Tre imprese su dieci cercano personale immigrato. Il dato emerge dalla previsioni di assunzione delle imprese riminesi nel trimestre che va da luglio a settembre. Si tratta di personale immigrato, che va ad aggiungersi alla quantità di dipendenti di origine straniera ma già in Italia, che verranno assunti. Davanti a una situazione simile, che riguarda non solo la Riviera dove a dominare è il settore turistico, ma l’intera Romagna, il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini (foto) lancia un appello: "Una politica normale deve prendere in considerazione la scelta se promuovere la crescita o promuovere il declino. Rifiutando la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Researcher examines immigration impacts on local Minnesota economies
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