le imprese alla ricerca di immigrati

Tre imprese su dieci cercano personale immigrato. Il dato emerge dalla previsioni di assunzione delle imprese riminesi nel trimestre che va da luglio a settembre. Si tratta di personale immigrato, che va ad aggiungersi alla quantità di dipendenti di origine straniera ma già in Italia, che verranno assunti. Davanti a una situazione simile, che riguarda non solo la Riviera dove a dominare è il settore turistico, ma l’intera Romagna, il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini (foto) lancia un appello: "Una politica normale deve prendere in considerazione la scelta se promuovere la crescita o promuovere il declino. Rifiutando la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Researcher examines immigration impacts on local Minnesota economies

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