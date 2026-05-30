Valle d’Aosta | 3,5 milioni per la ricerca e le imprese locali

Il bando da 3,5 milioni di euro destinato alla Valle d’Aosta finanzierà progetti di ricerca e imprese locali. La domanda principale riguarda quali settori produttivi potranno accedere ai fondi e come saranno scelti i progetti di ricerca industriale valdostani. Le modalità di selezione e i criteri di valutazione non sono stati ancora specificati.

? Domande chiave Quali settori produttivi potranno accedere ai fondi del nuovo bando?. Come verranno selezionati i progetti di ricerca industriale valdostani?. Chi sono i soggetti che possono presentare domanda tramite PEC?. Perché questa strategia punta a colmare il divario tecnologico locale?.? In Breve Domande tramite PEC dal 3 giugno al 31 luglio 2026.. L'Assessore Bertschy punta a rafforzare le filiere strategiche regionali.. Bando inserito nella Strategia di specializzazione intelligente per il 2026.. Risorse destinate a imprese e organismi di ricerca valdostani.. La Giunta regionale ha approvato oggi un piano da 3,5 milioni di euro destinato a finanziare la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale in Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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