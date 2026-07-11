Le Breton | Lo smartphone è un coma desiderato un narcotico che rende facoltativo l' ambiente sociale | lo schermo per l' uomo è un rifugio narcisistico
Lunedì 13 luglio, a Chiari, si conclude la rassegna Filosofi lungo l’Oglio con l’intervento di David Le Breton. Lo studioso, sociologo e antropologo, ha descritto lo smartphone come un “coma desiderato” e un “narcotico” che rende l’ambiente sociale facoltativo. Ha affermato che lo schermo rappresenta un rifugio narcisistico per l’uomo. Le Breton, nato nel 1953 e membro onorario dell’Institut universitaire de France, ha affrontato il tema dell’ascolto all’interno della sua ricerca.
La rassegna Filosofi lungo l’Oglio entra nella sua fase conclusiva. Lunedì 13 luglio, a Chiari, parla lo studioso che forse più naturalmente può declinare all’interno della sua ricerca il tema di quest’anno, «ascoltare»: David Le Breton, nato a Le Mans nel 1953, sociologo e antropologo, è membro onorario dell’Institut universitaire de France. Professor Le Breton, in quale momento la comunicazione diventa ascolto? «Contrappongo la conversazione alla comunicazione, nella quale l’ascolto diventa oscillante e facoltativo. La conversazione richiede disponibilità, attenzione all’altro, scambio, divagazione, interiorità, il valore del volto, l’incertezza del percorso. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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