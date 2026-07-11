Le Breton | Lo smartphone è un coma desiderato un narcotico che rende facoltativo l' ambiente sociale | lo schermo per l' uomo è un rifugio narcisistico

Notizia in breve

Lunedì 13 luglio, a Chiari, si conclude la rassegna Filosofi lungo l’Oglio con l’intervento di David Le Breton. Lo studioso, sociologo e antropologo, ha descritto lo smartphone come un “coma desiderato” e un “narcotico” che rende l’ambiente sociale facoltativo. Ha affermato che lo schermo rappresenta un rifugio narcisistico per l’uomo. Le Breton, nato nel 1953 e membro onorario dell’Institut universitaire de France, ha affrontato il tema dell’ascolto all’interno della sua ricerca.