Giovedì a Milano, un uomo algerino ha aggredito una ragazza, causandole gravi ferite. Dopo l'incidente, è stato fermato dalle forze dell'ordine e successivamente rilasciato. La vicenda ha sollevato interrogativi sul funzionamento del sistema giudiziario e sui tempi delle procedure legali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali processi o misure cautelari. La vicenda rimane sotto osservazione e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali.

Bisogna ambientarla bene la storia di Mohammed Saidi, l’algerino che giovedì a Milano ha sfregiato a vita una ragazza, per capire come sia stata possibile. Per capire come un pericolo pubblico - evidente, conclamato - sia passato incolume nelle maglie larghe della giustizia e della sicurezza di Stato, libero di colpire a suo piacimento. Perchè Saidi non sbuca dal nulla, non è uno dei tanti fantasmi che si materializzano all’improvviso. Una manciata di ore prima di rovinare la sua vittima, Saidi era nelle mani dello Stato. C’erano tutti i requisiti perchè ci restasse. Non è accaduto. Per ambientare la storia bisogna conoscere le aule delle «direttissime» al piano terra del palazzo di giustizia di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le auto danneggiate, il fermo e poi la libertà. Le storture del sistema a favore di Saidi

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