Le 5 regole d’oro di San Benedetto da Norcia per pregare bene e ritrovare la pace

Da lalucedimaria.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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San Benedetto da Norcia ha lasciato alcune indicazioni nella sua Regola per aiutare i fedeli a pregare con sincerità e raccoglimento. Queste linee guida si concentrano su come dedicare tempo alla preghiera, mantenere attenzione e distacco durante i momenti di dialogo con il Signore. La regola si propone di favorire un rapporto autentico e profondo con la fede, attraverso pratiche che richiedono disciplina e attenzione. È stata tramandata come un insieme di consigli pratici per migliorare la qualità del momento di preghiera.

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Il dialogo intimo con il Signore è il momento più alto nella vita di un cristiano. Ecco le preziose indicazioni lasciate da San Benedetto nella sua Regola per imparare a farlo con il cuore. Oggi, 11 luglio, si festeggia San Benedetto da Norcia e, proprio grazie a lui, abbiamo ricevuto delle buone regole per vivere al meglio la preghiera. È stato uno dei Padri della Chiesa, fondatore del monachesimo e, al tempo stesso, ha basato la sua vita e quella dei suoi monaci su di una regola: “Ora et Labora”, ovvero “prega e lavora”. La preghiera: sempre al centro e prima di ogni cosa. Ogni nostra quotidiana azione si inizi sempre nel nome del Signore e con l’aiuto del Signore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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