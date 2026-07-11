L’avvertimento di Mosca | pronto un nuovo attacco nel nord-est dell’Ucraina

Da repubblica.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mosca ha avvertito di un possibile nuovo attacco nel nord-est dell’Ucraina, mentre le autorità russe minacciano di espandere la zona di sicurezza contro i droni. La minaccia riguarda un'azione militare che potrebbe partire dalla Bielorussia e coinvolgere Chernihiv. Non ci sono dettagli su date o modalità dell’eventuale operazione. Le autorità russe hanno dichiarato che la strategia potrebbe includere l’uso di droni e altre misure di sicurezza.

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Peskov minaccia di “allargare la fascia di sicurezza” contro i droni. L’offensiva potrebbe partire dalla Bielorussia e puntare su Chernihiv. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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