L’avvertimento di Mosca | pronto un nuovo attacco nel nord-est dell’Ucraina

Notizia in breve

Mosca ha avvertito di un possibile nuovo attacco nel nord-est dell’Ucraina, mentre le autorità russe minacciano di espandere la zona di sicurezza contro i droni. La minaccia riguarda un'azione militare che potrebbe partire dalla Bielorussia e coinvolgere Chernihiv. Non ci sono dettagli su date o modalità dell’eventuale operazione. Le autorità russe hanno dichiarato che la strategia potrebbe includere l’uso di droni e altre misure di sicurezza.