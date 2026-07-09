Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo contro la Polonia, portando l’Argentina agli ottavi di finale. La squadra ora si trova a dover decidere tra schierare lui o Alvarez nella prossima partita contro la Svizzera. La scelta di scaloni si basa sulla prestazione di Martinez, che ha cambiato il ritmo della partita, e sulla necessità di ottimizzare l’attacco. La selezione definitiva sarà annunciata prima dell’incontro.

"Fue clave, cambiò el chip". Chiamatelo schiocco di dita, oppure click di un interruttore. Se Messi ha cambiato il mondo, Lautaro Martinez lo ha aiutato a cambiare il Mondiale. Uomo chiave, aggiustatore del sistema. E bollicine fresche, a 500 metri dalla sede della Coca-Cola. Da quando Scaloni ha scelto di giocare con due attaccanti insieme al sovrano, l’Egitto ha cominciato la fila per l’imbarco verso il Cairo. Illudendosi anche per un altro momento: Zico, che con quel soprannome da mito brasiliano credeva di meritare la copertina come demolitore delle ambizioni argentine, ha subito segnato il 2-0. Ma poi è arrivata la pausa di metà tempo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro mette il turbo all’Argentina. E ora Scaloni è in difficoltà: con la Svizzera lui o Alvarez?

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