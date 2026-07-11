L’Assunzione di Maria in cielo? Per il museo di Pitigliano diventa un’assunzione in azienda | lo scivolone nella traduzione in inglese – La foto

Un museo di Pitigliano ha pubblicato una didascalia errata riguardante un dipinto raffigurante l’Assunzione di Maria in cielo. La traduzione in inglese ha trasformato il termine “Assunzione” in “employment” (assunzione di lavoro). L’errore è stato evidenziato sui social, attirando l’attenzione sulla svista. La didascalia corretta si riferiva alla festività religiosa, ma la traduzione ha generato confusione tra i visitatori. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito se sia stata corretta o meno.

L’Assunzione di Maria in cielo trasformata, per un errore di traduzione, in un’assunzione di lavoro. Succede a Pitigliano, in provincia di Grosseto, dove al museo di Palazzo Orsini la targhetta che accompagna un dipinto di Girolamo di Benvenuto, pittore senese del Quattrocento, scrive il Corriere, traduce in inglese il titolo dell’opera con un improbabile “Recruitment of Mary”. In italiano la dicitura indica correttamente l’Assunzione della Madonna, ma nella versione inglese il termine è stato interpretato nel senso di “reclutamento” o “assunzione” lavorativa. Il post sui social. A notare lo strafalcione è stata una turista in visita al museo, che ha fotografato la targhetta e ha inviato l’immagine alla pagina Facebook L’inglese imbruttito. 🔗 Leggi su Open.online

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La gaffe del museo di Pitigliano per la traduzione sbagliata in inglese: l'Assunzione (in cielo) di Maria diventa l'assunzione in un posto di lavoro x.com

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