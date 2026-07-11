Tre giovani hanno organizzato un'imboscata sui social, attirando un corriere della droga con una falsa richiesta. Quando il veicolo è arrivato, sono saliti a bordo e hanno fatto irruzione, sottraendo circa 2 chili di hashish. L'operazione è avvenuta a Laveno Mombello, con minacce e coercizioni rivolte a un coetaneo coinvolto come esca. La polizia ha fermato i tre e recuperato la droga.

Laveno Mombello (Varese), 11 luglio 2026 – Avevano teso un vero e proprio agguato a un corriere della droga, costringendo un coetaneo con gravi minacce a fare da esca sui social per attirare la vittima. Con l'accusa di rapina pluriaggravata, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e minaccia per costringere a commettere un reato, i carabinieri della Compagnia di Verbania hanno arrestato tre giovani tra i 18 e i vent'anni, tutti residenti nella città piemontese. Volto coperto e coltelli in pugno . L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita il 9 luglio, è stata emessa dal Gip del Tribunale di Varese. I fatti risalgono allo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’appuntamento-trappola sui social poi l'assalto al furgone della droga: così tre ventenni hanno messo le mani su quasi 2 chili di hashish

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