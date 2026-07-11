La Top 5 dei gol della stagione 2025 26 della Juventus | dall’Under 15 alla Next Gen le migliori perle scelte da Juventusnews24

Durante la stagione 202526, sono stati selezionati i cinque gol più belli segnati dai giovani della Juventus, che vanno dall’Under 15 alla Next Gen, passando per la Primavera. La classifica include reti realizzate in diverse categorie del settore giovanile, con una particolare attenzione alle giocate più spettacolari e alle conclusioni più precise. La lista è stata compilata da Juventusnews24 e presenta le migliori realizzazioni di questa annata tra le varie fasce di età.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Juve, ecco i 5 gol più belli della stagione 202526 dall’Under 15 fino alla Next Gen passando per la Primavera: quante perle dei bianconeri, la classifica completa dal quinto al primo posto. E’ stata una stagione incredibile per il settore giovanile bianconero: raggiungere tre finali fra Under 16, 17 e 20 (Coppa Italia), vincere un trofeo di campione d’Italia (U16) e guadagnare il miglior piazzamento della storia delle Next Gen dalla sua creazione. Risultati che ai più magari sembrano scontati ma che in realtà sono il riflesso di un lavoro continuo e soprattutto di cooperazione fra le varie categorie in vista di un futuro sempre più roseo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le 3 migliori perle della stagione 2025/26 secondo noi

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