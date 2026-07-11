La svolta green è alle porte

Dopo diverse città italiane, il tour sulla mobilità sostenibile si ferma anche a Bologna. La città si inserisce in un progetto di rinnovamento dei mezzi e delle infrastrutture per favorire una mobilità più ecologica. La transizione riguarda sia il potenziamento di servizi di trasporto pubblico sia l’introduzione di mezzi a basse emissioni. La fase attuale prevede interventi e investimenti in aree urbane per ridurre l’utilizzo di veicoli inquinanti.

Dopo Firenze, Monza, Modena, Prato, Sondrio, Padova, Napoli, Ancona, Milano e Pistoia il nostro viaggio nella mobilità urbana fa tappa a Bologna, al centro di una rivoluzione della mobilità sostenibile. I cantieri della nuova rete tramviaria volgono al termine e a breve si aprirà la fase di collaudo delle linee. Un cambio di abitudini epocale destinato a ridisegnare i flussi e i tempi di percorrenza cittadini. Le linee del tram collegheranno il centro ai quartieri offrendo un’alternativa ecologica e accessibile all’auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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