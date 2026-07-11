Un uomo ha attraversato il mondo a piedi, partendo nel 2018 dopo aver concluso l’università. Ha percorso diverse nazioni, affrontando viaggi lunghi e faticosi per scoprire la realtà oltre la propria zona di comfort. La sua avventura è stata documentata e condivisa online, attirando l’attenzione di molti. L’obiettivo era vivere un’esperienza di scoperta personale, lontano dalle abitudini quotidiane, e testare i propri limiti in un percorso di lunga durata.

Come nasce l'idea di fare il giro del mondo a piedi? «Ho sognato a lungo di fare una cosa del genere. Stavo finendo l'università, era il 2018, e dovevo decidere cosa fare della mia vita. Mettendo insieme i pezzi tra ciò che mi piaceva fare e ciò che ero capace di fare - viaggiare, camminare, scrivere - è riaffiorato un sogno che avevo da bambino: scrivere un libro. Così è nata l'idea di fare il giro del mondo a piedi per avere quella storia. Ma il viaggio era anche molto altro. Avevo tante domande a cui volevo rispondere e altre di cui ancora non conoscevo nemmeno la domanda». Che cosa ha lasciato alle spalle quando è partito? «Quando mi è venuta l'idea stavo finendo Economia e poco dopo sono andato a lavorare a Milano in una grande azienda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia di Pieroad che ha fatto il giro del mondo camminando, per scoprire com'è la realtà fuori dalla confort zone

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