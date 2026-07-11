La star di Stranger Things aggiunge agli spaghetti alla bolognese un ingrediente che nessun italiano perdonerebbe

Millie Bobby Brown ha condiviso che, durante le riprese di Stranger Things, i colleghi americani si sono presi gioco delle sue abitudini alimentari. Ha riferito di aver aggiunto un ingrediente agli spaghetti alla bolognese che sarebbe considerato inaccettabile dagli italiani. La cantante ha spiegato che questa scelta ha suscitato commenti scherzosi tra i colleghi. La confessione riguarda le sue esperienze sul set e non si riferisce a dettagli specifici delle sue preferenze culinarie.

Millie Bobby Brown ha raccontato un curioso retroscena sui suoi anni trascorsi sul set di Stranger Things, rivelando di essere stata spesso presa in giro dai colleghi americani per le sue abitudini alimentari. Ma la vera bomba è arrivata quando l’attrice britannica ha confessato quale ingrediente aggiunge regolarmente ai suoi spaghetti alla bolognese: ketchup. Sì, avete letto bene. Ketchup sulla pasta. La rivelazione è emersa durante la sua partecipazione al celebre programma Hot Ones, lo show in cui le celebrità rispondono a domande mentre affrontano ali di pollo sempre più piccanti. Tra un boccone infuocato e l’altro, Brown ha aperto una finestra inaspettata sulle dinamiche culinarie del set di Stranger Things, dove la sua identità britannica si scontrava quotidianamente con quella americana dei colleghi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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