La Spagna in semifinale stravolge il calendario de LaLiga | prima giornata verso il rinvio?
La qualificazione della nazionale spagnola alle semifinali dei Mondiali ha causato un cambiamento nel calendario di LaLiga. Il campionato, previsto per il 14 agosto, potrebbe essere rinviato a causa degli impegni internazionali e delle nazionali, che hanno reso il calendario molto congestionato. La decisione sul possibile spostamento delle partite non è ancora stata ufficializzata. La situazione riguarda le prime giornate del campionato e le esigenze logistiche delle squadre.
La Spagna in semifinale ai Mondiali stravolge il calendario de LaLiga. Il campionato spagnolo, al via il prossimo 14 agosto, deve fare i conti con un calendario davvero congestionato dagli impegni internazionali e delle nazionali, oltre a quelli dei club., Il contratto collettivo dell'Afe (Associazione dei calciatori spagnoli) prevede infatti 21 giorni di riposo obbligatorio per ogni giocatore tra una stagione e l'altra. Tre settimane ora da rispettare per tutti i calciatori, con conseguente obbligo di rinvio nelle gare che vedranno i convocati con la Roja., LaLiga aveva puntato su Barcellona-Athletic Bilbao e su Real Madrid-Real Sociedad alla prima giornata, ovvero le squadre con più convocati al Mondiale, sperando di poter rinviare solamente queste due gare, di fatto già posticipate per i tanti protagonisti in semifinale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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