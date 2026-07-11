La qualificazione della nazionale spagnola alle semifinali dei Mondiali ha causato un cambiamento nel calendario di LaLiga. Il campionato, previsto per il 14 agosto, potrebbe essere rinviato a causa degli impegni internazionali e delle nazionali, che hanno reso il calendario molto congestionato. La decisione sul possibile spostamento delle partite non è ancora stata ufficializzata. La situazione riguarda le prime giornate del campionato e le esigenze logistiche delle squadre.

La Spagna in semifinale ai Mondiali stravolge il calendario de LaLiga. Il campionato spagnolo, al via il prossimo 14 agosto, deve fare i conti con un calendario davvero congestionato dagli impegni internazionali e delle nazionali, oltre a quelli dei club., Il contratto collettivo dell'Afe (Associazione dei calciatori spagnoli) prevede infatti 21 giorni di riposo obbligatorio per ogni giocatore tra una stagione e l'altra. Tre settimane ora da rispettare per tutti i calciatori, con conseguente obbligo di rinvio nelle gare che vedranno i convocati con la Roja., LaLiga aveva puntato su Barcellona-Athletic Bilbao e su Real Madrid-Real Sociedad alla prima giornata, ovvero le squadre con più convocati al Mondiale, sperando di poter rinviare solamente queste due gare, di fatto già posticipate per i tanti protagonisti in semifinale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La Spagna in semifinale stravolge il calendario de LaLiga: prima giornata verso il rinvio?

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