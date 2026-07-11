La sfida per easyJet Apollo in testa | il business delle low cost attira i fondi Usa
Apollo ha superato Castlelake nella corsa all'acquisto di easyJet, una compagnia aerea britannica. Il fondo americano si è inserito all'ultimo momento, offrendo un'alternativa per ottenere il controllo dell'azienda. Questa competizione tra investitori riflette l'interesse crescente dei fondi statunitensi nel settore delle compagnie aeree low cost. La trattativa evidenzia le dinamiche di mercato e le strategie di investimento nel settore dell'aviazione civile.
Il volo di Apollo conquista easyJet: il fondo americano si è inserito in volata per soffiare la possibilità di acquistare il controllo della compagnia aerea britannica alla rivale Castlelake in una trattativa che dà utili indicazioni sul futuro del mercato dell’aviazione civile. Una mossa a sorpresa quella con cui l’importante fondo guidato da Marc Rowan, magnate di primo piano del sistema Usa inserito anche nei membri del “Board of Peace” per Gaza dal presidente Usa Donald Trump, e forte di 1.000 miliardi di dollari di asset gestiti ha mirato a prendere il controllo della low cost britannica incassando il sostegno alla sua offerta da parte del consiglio d’amministrazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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