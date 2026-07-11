La sfida per easyJet Apollo in testa | il business delle low cost attira i fondi Usa

Notizia in breve

Apollo ha superato Castlelake nella corsa all'acquisto di easyJet, una compagnia aerea britannica. Il fondo americano si è inserito all'ultimo momento, offrendo un'alternativa per ottenere il controllo dell'azienda. Questa competizione tra investitori riflette l'interesse crescente dei fondi statunitensi nel settore delle compagnie aeree low cost. La trattativa evidenzia le dinamiche di mercato e le strategie di investimento nel settore dell'aviazione civile.