La beffa della benzina low cost | perché il risparmio è sparito e chi c' è davvero dietro il business

Qui la benzina costa meno, di solito. Non hanno logo e per questo sono definite "bianche", ma contano sempre di più e insieme alle "indipendenti" rappresentano un terzo della rete nazionale. Il business è miliardario, tra dinastie familiari, sinergie industriali con le "sette sorelle" del settore.🔗 Leggi su Today.it

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