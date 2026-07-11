La ruota di Karavan brilla di nuovo Nuove luci sull’installazione
Alle 22 di giovedì, l’installazione “Tempo” di Dani Karavan nella rotatoria davanti al casello autostradale di Calenzano sarà nuovamente illuminata. Dopo alcuni anni di oscuramento, le luci dell’opera torneranno a brillare nelle ore serali e notturne, in seguito alla conclusione di un intervento di aggiornamento dell’impianto di illuminazione. La struttura si trova in una zona di passaggio frequentata quotidianamente.
Dopo alcuni anni al ‘buio’ i raggi dell’opera “Tempo“ di Dani Karavan torneranno ad essere nuovamente visibili nelle ore serali e notturne. Il prossimo giovedì alle 22, infatti, l’installazione, posizionata nella rotatoria davanti al casello autostradale di Calenzano, sarà accesa dopo la conclusione dell’intervento all’impianto di illuminazione. Saranno presenti l’Amministrazione comunale e rappresentanti di IperTosano, che ha contribuito all’operazione. Nell’ambito della convenzione siglata tra il Comune di Calenzano e il soggetto economico della grande distribuzione insediatosi nel giugno dell’anno scorso con il proprio ipermercato nella... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La Ruota della Fortuna, nuovo stacchetto per Samira. Poi la frecciata di Gerry sull’Italia ai Mondiali
Installazione di nuove opere: erogazione idrica sospesa per otto oreAcquedotto Pugliese sta lavorando a interventi di miglioramento nel centro di San Vito dei Normanni, dove sono in corso l’installazione di nuove...
Argomenti più discussi: La ruota di Karavan brilla di nuovo. Nuove luci sull’installazione; Calenzano: nuova illuminazione per l’opera Tempo di Karavan; Sesto Fiorentino e Calenzano sui giornali.
La ruota di Karavan brilla di nuovo. Nuove luci sull’installazioneDopo alcuni anni al ‘buio’ i raggi dell’opera Tempo di Dani Karavan torneranno ad essere nuovamente visibili nelle ... lanazione.it
Vi aspettiamo questa sera al cinema all'aperto del Bloom! NO GOOD MAN di Shahrbanoo Sadat, Germania, Francia, Danimarca, Norvegia, 2026, 103' CINEMA REVOLUTION 3,50€ per tutt* Il cinema all’aperto sulla terrazza del Bloo facebook