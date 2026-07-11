Alle 22 di giovedì, l’installazione “Tempo” di Dani Karavan nella rotatoria davanti al casello autostradale di Calenzano sarà nuovamente illuminata. Dopo alcuni anni di oscuramento, le luci dell’opera torneranno a brillare nelle ore serali e notturne, in seguito alla conclusione di un intervento di aggiornamento dell’impianto di illuminazione. La struttura si trova in una zona di passaggio frequentata quotidianamente.

Dopo alcuni anni al ‘buio’ i raggi dell’opera “Tempo“ di Dani Karavan torneranno ad essere nuovamente visibili nelle ore serali e notturne. Il prossimo giovedì alle 22, infatti, l’installazione, posizionata nella rotatoria davanti al casello autostradale di Calenzano, sarà accesa dopo la conclusione dell’intervento all’impianto di illuminazione. Saranno presenti l’Amministrazione comunale e rappresentanti di IperTosano, che ha contribuito all’operazione. Nell’ambito della convenzione siglata tra il Comune di Calenzano e il soggetto economico della grande distribuzione insediatosi nel giugno dell’anno scorso con il proprio ipermercato nella... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ruota di Karavan brilla di nuovo. Nuove luci sull’installazione

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