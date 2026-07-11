La Ruota della Fortuna Gerry Scotti bacchetta il concorrente Michele | Vedi di metterci un po’ meno

Nemmeno il clima del weekend riesce a fermare la magia de La Ruota della Fortuna. Nella puntata andata in onda questo sabato, 11 luglio 2026, il salotto televisivo di Canale 5 ha aperto le sue porte confermando quella che è ormai una meravigliosa e solida abitudine per gli italiani. L’ingresso in studio di Gerry Scotti è stato, come sempre, un’iniezione di buonumore: accompagnato dalle note dei Fortuna Five, il conduttore ha ricordato la vera missione del programma, che peraltro non si ferma nemmeno ad agosto. Tra un passo di danza improvvisato sulle note di George Benson e i meritati complimenti alla band che è il fiore all’occhiello del quiz show, Gerry ha dato il via a una serata ricca di colpi di scena. 🔗 Leggi su Dilei.it

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MALORE A LA RUOTA DELLA FORTUNA, GERRY SCOTTI INTERVIENE IN DIRETTA: PAURA PER LA CONCORRENTE

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