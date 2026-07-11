La referente di Bagno-Sorgane è la presidente della Consulta

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I rappresentanti delle frazioni ripolesi hanno iniziato ufficialmente il loro incarico come consiglieri della nuova Consulta del Territorio, istituita dall’amministrazione comunale. La referente di Bagno-Sorgane è la presidente della Consulta. L’organismo mira a coinvolgere maggiormente i cittadini e a garantire una rappresentanza più ampia delle diverse zone del territorio.

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Hanno ufficialmente cominciato il loro incarico i rappresentanti delle varie frazioni ripolesi, nominati come consiglieri della nuova Consulta del Territorio, organismo istituito dall’amministrazione comunale per rafforzare la partecipazione dei cittadini e dare maggiore rappresentanza a tutte le zone. Nel corso della prima riunione, ospitata nella sala consiliare sono stati eletti all’unanimità i componenti dell’ufficio di presidenza: a guidare la Consulta sarà Stefania Gennai, rappresentante di Sorgane-Bagno a Ripoli. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato scelto Riccardo Matteuzzi, referente di Grassina, mentre Elisabetta Del Carlo, rappresentante di Case di San Romolo-Villamagna, ricoprirà l’incarico di segretaria verbalizzante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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