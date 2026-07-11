Il Cvd ha annunciato di essere disposto a giocare al PalaCabral di Casalecchio, in seguito alla disputa con le altre società e il comune sulla gestione del palazzetto principale. La questione riguarda l’utilizzo degli spazi sportivi e le decisioni prese dall’amministrazione locale. La disputa si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte, con il Cvd che insiste sulla possibilità di utilizzare il palazzetto come alternativa.

Continua a tenere banco la vicenda del PalaCabral di Casalecchio, che si arricchisce di un nuovo capitolo nello scontro tra Cvd e Masi per la gestione degli spazi. Tutto nasce dall’addio del Cvd dopo 16 anni, a causa di orari d’allenamento (le 21,30) incompatibili col campionato di serie C, il punto più alto mai raggiunto da un club della città. Il presidente rossoblù ‘Maggio’ Casanova accusa la gestione della concessionaria Reno Sportiva (di cui la Masi è tra le fondatrici) e il sindaco Matteo Ruggeri. Il primo cittadino replica blindando le regole, che premiano chi ha settori giovanili locali. Rincara la dose la Masi col presidente Andrea Ventura: Cvd assente ai tavoli sul regolamento e reo di aver rifiutato spazi alternativi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La querelle che coinvolge un paio di società e il comune di Casalecchio sull’utilizzo del palazzetto principale. Il Cvd non si arrende: "Potremmo giocare al PalaCabral»

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