la presidente della moldavia ha nominato un nuovo primo ministro vasile tofan dopo le dimissioni a sorpresa di quello precedente

La presidente della Moldavia ha nominato Vasile Tofan come nuovo primo ministro, dopo le dimissioni improvvise del precedente. Tofan, 44 anni, è un finanziere e investitore. La nomina avviene in un momento di instabilità politica nel paese. La presidente ha ufficializzato la scelta senza ulteriori dettagli sul motivo delle dimissioni. La nuova nomina segue un periodo di cambiamenti nel governo moldavo.

La presidente della Moldavia Maia Sandu ha nominato un nuovo primo ministro: Vasile Tofan, un finanziere e investitore di 44 anni. La scorsa settimana si era dimesso a sorpresa da primo ministro Alesandru Munteanu, causando le dimissioni dell’interno governo, dopo che un’inchiesta giornalistica aveva fatto emergere un presunto scandalo di corruzione in cui era coinvolta anche la cugina della presidente Sandu, assunta dall’azienda statale che gestisce il traffico aereo e secondo l’inchiesta giornalistica pagata in modo spropositato rispetto al suo ruolo. Munteanu non aveva dato spiegazioni chiare per le dimissioni, ma in un comunicato aveva... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Romanian Prime Minister ousted amid far-right rise

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