Negli ultimi tempi, la pelle nuda è diventata un simbolo di eleganza nel settore dell’estetica di lusso. L’assenza di trucco sul viso, che un tempo sarebbe stata vista come trasandatezza, ora viene interpretata come un segno di raffinatezza, associato a un aspetto naturale e luminoso. Allo stesso modo, unghie con tonalità nude sono diventate un segno di ricchezza e raffinatezza, rappresentando un nuovo standard di bellezza che privilegia la semplicità e la lucentezza naturale.

Una volta l’assenza di trucco sul viso avrebbe fatto urlare sciatteria, oggi invece si parla di rich girl skin. Nulla come una pelle luminosa e unghie nude rappresenta l’idea di ricchezza. Attenzione però: non è la nudità tout court. Ci sono dettagli quasi impercettibili che sussurrano ricchezza, ma soprattutto salute. Perché oggi il lusso non coincide più con ciò che si aggiunge, bensì con ciò che il corpo riesce a raccontare da solo. E la parola chiave è proprio questa: sussurrano. Non cercano attenzione, non ostentano, non hanno bisogno di dimostrare nulla. Perché non si parla dell’ennesimo effetto nude creato con fondotinta, smalti lattiginosi o manicure camouflage, ma di pelle e unghie realmente lasciate scoperte. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La pelle nuda è il paradosso della nuova estetica del lusso

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