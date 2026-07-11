Cecilia Rodriguez ha aggiornato sulle condizioni di salute del padre, coinvolto in un incendio a Gallarate nel dicembre 2024. L'uomo ha riportato ustioni sul 10% del corpo, senza danni agli organi vitali. La pelle del viso e delle mani si sta rigenerando, e lui sta bene, anche se la famiglia lo definisce “un pazzo”. Nessuna altra informazione su eventuali trattamenti o tempi di recupero.

Cecilia Rodriguez torna a parlare delle condizioni di salute del padre Gustavo, rimasto coinvolto nel dicembre 2024 in un incendio scoppiato a Gallarate, che gli causò ustioni sul 10% del corpo, senza tuttavia interessare organi vitali. A oltre un anno e mezzo da quello che la showgirl argentina ha definito “una tragedia”, Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio che la famiglia aveva scelto di mantenere sulla vicenda, aggiornando il pubblico sullo stato di salute del padre. La domanda dei fan e la risposta di Cecilia. Tutto è nato da una sessione di domande e risposte su Instagram, dove un utente le ha chiesto direttamente: “Come sta adesso il tuo papà? Sono guarite le ustioni?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La pelle del viso si rigenera, le mani insomma…Ma sta bene, è un pazzo”: Cecilia Rodriguez rivela come sta il padre Gustavo dopo il terribile incendio

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Cecilia Rodriguez parla della salute del padre Gustavo dopo l'incidente

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Cecilia Rodriguez rompe il silenzio su papà Gustavo: “Ecco come sta oggi”Cecilia Rodriguez ha condiviso un aggiornamento sulla salute di suo padre, Gustavo, dopo le ustioni riportate e il lungo percorso di recupero.

Temi più discussi: Cecilia Rodriguez rivela come sta il padre Gustavo dopo l'incidente: La pelle del viso si rigenera, le mani insomma…; Come sta Gustavo Rodriguez un anno dopo l'incendio, Cecilia: La pelle si rigenera, ma lui è un pazzo; Cecilia Rodriguez svela come sta il padre Gustavo dopo il terribile incendio; È stata una tragedia..., le parole di Cecilia Rodriguez su papà Gustavo svelano come sta oggi dopo il terribile incidente.

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