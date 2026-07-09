Cecilia Rodriguez ha aggiornato sulle condizioni del padre, rimasto ferito in un incendio in un deposito a Gallarate circa un anno e mezzo fa. La modella ha detto che la pelle del viso del padre si è rigenerata, ma le mani sono ancora compromesse. Ha spiegato che il padre sta meglio, anche se ci sono ancora segni evidenti delle ustioni.

La modella spiega come sta il padre a un anno e mezzo di distanza dall’incidente avvenuto in un deposito a Gallarate Cecilia Rodriguez è tornata a parlare delle condizioni del padre Gustavo Rodriguez, rimasto ferito in un incendio avvenuto alla fine del 2024. Rispondendo a una domanda ricevut. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sul padre Gustavo dopo l'incendio a Gallarate: "Pelle del viso rigenerata, ma le mani..."

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