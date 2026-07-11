La mappa woke di Mamdani Spunta la Palestina sparisce l' Italia
Fox News ha criticato il sindaco di New York per aver eliminato la zona chiamata Little Italy dalla mappa ufficiale della città. La comunità italo-americana ha espresso disagio, chiedendo chiarimenti sulla decisione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui cambiamenti nelle rappresentazioni delle aree storiche della città. Nel frattempo, la mappa ha incluso riferimenti alla Palestina, mentre l’Italia è stata rimossa. La polemica riguarda la rappresentazione delle comunità locali e le scelte fatte dall’amministrazione cittadina.
«Dov'è la Little Italy?», così Fox News nella sua pagina social ha dato voce alla denuncia della comunità italo-americana sulla nuova, pretestuosa "super" idea del sindaco di Ney York, Zohran Mamdani. Mentre mezza Manhattan rischia di crollare, a causa di alcuni cedimenti interni al mega grattacielo, ex quartiere generale della Pfizer (un segno del destino?) il primo cittadino ha ha pubblicato la mappa delle enclave di immigrati che vivono nella Grande Mela. Con tanto di bandierine e leggenda con i quartieri. Spunta così Little Palestine, Little Bangladesh e ancora, Little Manila, Little Haiti, Little Colombia, Little Mexico, Little Dominican Republic. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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