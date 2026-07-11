La mappa woke di Mamdani Spunta la Palestina sparisce l' Italia

Notizia in breve

Fox News ha criticato il sindaco di New York per aver eliminato la zona chiamata Little Italy dalla mappa ufficiale della città. La comunità italo-americana ha espresso disagio, chiedendo chiarimenti sulla decisione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui cambiamenti nelle rappresentazioni delle aree storiche della città. Nel frattempo, la mappa ha incluso riferimenti alla Palestina, mentre l’Italia è stata rimossa. La polemica riguarda la rappresentazione delle comunità locali e le scelte fatte dall’amministrazione cittadina.