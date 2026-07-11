La Juve cerca l' erede di Vlahovic | per i bookie spunta un nuovo nome

La Juventus sta valutando un nuovo attaccante per sostituire Vlahovic. Secondo le scommesse, tra i nomi in lizza spunta un giocatore ancora non ufficializzato. Nel Milan, l’allenatore ha confermato Ramos come titolare, mentre Pulisic potrebbe essere spostato in un ruolo diverso. Nel frattempo, il trequartista sudafricano Jayden Adams, presente al Mondiale, è deceduto.

Milan, nasce l'attacco di Amorim: Ramos inamovibile, Pulisic cambia. E c'è un'arma a sorpresa. Morto Jayden Adams, trequartista del Sudafrica al Mondiale. La stampa locale: "Si è tolto la vita" Spalletti, dov'è finita la Juve? Lunedì il raduno, su 22 presenti solo 5 titolari Tour: Vdp lavora, Philipsen non va e Merlier fa festa. A Bergerac volata bis del belga Il velocista della Soudal Quick-Step sfrutta ancora il lavoro della Alpecin e vi. Tour, le pagelle dell'ottava tappa: Merlier re delle volate, 8. Philipsen tradisce ancora: 5 Molto bene Slock che si è fatto praticamente tutta la tappa in fuga. Giornata ok. Il gel al lattato tra i segreti di Pogacar? Cos'è e quali sono i vantaggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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IL RITORNO DI VLAHOVIC: INTRIGHI E CIFRE NELLA NUOVA JUVENTUS

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