La faglia più profonda separa ormai l’Arabia saudita e gli Emirati. Il sodalizio tra bin Salman e bin Zayed si è logorato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Repubblica.it - La guerra ha diviso il Golfo, è scontro tra le monarchie su difesa Usa, Israele e Iran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Usa-Iran, l’analista: c’è chi vuole i raid. “Il Golfo è molto diviso. Pesa il nodo di Israele”Il Golfo presenta divisioni tra i paesi sulla gestione del conflitto con l’Iran, con alcuni che preferirebbero attacchi militari.

Clamoroso sondaggio: per il 92% degli israeliani l’Iran ha vinto la guerra contro Usa e IsraeleUn sondaggio rivela che il 92% degli israeliani pensa che l’Iran abbia vinto la guerra contro Usa e Israele.

Si parla di: La guerra ha diviso il Golfo, è scontro tra le monarchie su difesa Usa, Israele e Iran.

Tornano i venti di guerra nel Golfo ed a Hormuz non si passaAnche Israele pronto ad entrare di nuovo in azione una terza volta se sarà necessario ... msn.com

Usa-Iran, c’è chi vuole i raid: Il Golfo è molto diviso. Pesa il nodo di IsraeleFantappiè: La guerra ha congelato la normalizzazione tra Tel Aviv e i Paesi arabi. La dipendenza sul piano militare e strategico verso gli Usa è forte Roma, 24 maggio 2026 – Una regione importante, ... quotidiano.net