La gang dell'ex Hotel Cinecittà ha preso di mira negozi e abitazioni, usando anche un martello pneumatico per forzare le pareti. I membri si spostavano a bordo di auto a noleggio, svaligiando negozi, centri commerciali e case private. Dopo i colpi, mostravano i bottini sui social network. Le indagini sono in corso per identificare i componenti del gruppo e ricostruire le modalità delle rapine.

Giravano su auto a noleggio, svaligiavano abitazioni e negozi - anche nei centri commerciali -, utilizzando nei casi più complicati perfino un martello pneumatico per aprirsi un varco nelle pareti. Poi fotografavano la refurtiva, in molti casi telefonini e apparecchi hi-tech, che rivendevano sui social a metà prezzo. E sempre online pubblicavano foto e video, vantandosi delle loro azioni: contavano i soldi, mostravano i gioielli ma anche le fasi operative dei blitz a Roma e in altre città. Come base la banda di latinos aveva l’ex hotel Cinecittà di via Eudo Giulioli, più volte sgomberato dalle forze dell’ordine, ritenuto un luogo dove trovavano rifugio anche persone pregiudicate. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - La gang dell'ex Hotel Cinecittà: furti nei negozi con il martello pneumatico, poi lo show sui social con il bottino

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