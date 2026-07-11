la ferrari dei sogni col cambio manuale

Ferrari ha presentato una versione speciale con cambio manuale della 12 cilindri. La vettura si distingue per la presenza di un cambio manuale, una caratteristica rara nelle ultime produzioni del marchio. La vettura segue la linea della tradizione, mantenendo il motore V12. La Ferrari ha già prodotto modelli elettrici come la Luce, la prima a impatto zero. La nuova versione con cambio manuale si rivolge ai clienti appassionati della guida tradizionale.

di Giuseppe Tassi La Ferrari è un vero laboratorio dei sogni realizzati. Dopo l’elettrica Luce, la prima Rossa a impatto zero, ecco la 12Cilindri con il cambio manuale. Si, avete capito bene. Nell’era dell’elettronica estrema, della guida autonoma e dei propulsori silenziosi, riecco il vecchio cambio manuale a cloche montato sulla GT due posti più prestazionale realizzata da Maranello. Ma attenzione perché il nuovo modello, che sarà prodotto in serie limitata da 1499 esemplari al prezzo di 590mila euro, non è un’operazione vintage, né un nostalgico sguardo verso il passato. La Ferrari 12Cilindri Manuale è la sintesi tecnologica più alta fra le qualità di una moderna supercar e la volontà di riportare il conducente al centro della guida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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