Una discoteca ha segnalato che nessuna coppia si è fidanzata ascoltando i Rolling Stones, a differenza di quanto accadeva in passato. Peppino Di Capri ha ricordato come, in passato, fosse diverso, con molte più occasioni di incontri romantici durante i suoi concerti. Il cantante ha anche ricordato di aver partecipato a 15 edizioni di Sanremo, scritto oltre 500 canzoni e inciso più di 140 album, oltre a essere stato spalla dei Beatles nel 1965.

Quindici festival di Sanremo (due vinti), più di 500 canzoni scritte e più di 140 album incisi, spalla dei Beatles nella loro tournée italiana del 1965 e poi tanti, infiniti concerti al pianoforte dei night club tra balli lenti, twist e scatenate celebrità. Peppino Di Capri è morto. Aveva 86 anni. L’immagine che rimarrà è quella di Peppino a mezzo busto, seduto al suo amato pianoforte mentre accenna Champagne o Saint Tropez twist. Del resto tasti bianchi e tasti neri li aveva già sotto i polpastrelli a quattro anni per strimpellare brani immaginari alle truppe alleate che stazionavano a Capri. Famiglia di suonatori quella dei Faiella (Di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La discoteca ha fatto perdere il gusto della conquista: nessuna coppia si è fidanzata al suono dei Rolling Stones. Da me invece accadeva”: così Peppino Di Capri

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