L’Ente Palio ha respinto il ricorso presentato dal rione Pilarella riguardo alla gara remiera dedicata agli under 23, disputata domenica nello Stadio di Turchese, a Porto Santo Stefano. La decisione conferma l’ordine di arrivo già stabilito, attribuendo la vittoria al rione Valle. La contestazione riguarda i risultati della competizione, ma l’ente ha mantenuto la graduatoria ufficiale senza apportare modifiche.

Palietto, respinto il ricorso del rione Pilarella. L’Ente Palio conferma l’ordine di arrivo della manifestazione remiera dedicata agli under 23, andata in scena domenica nello Stadio di Turchese, a Porto Santo Stefano. L’ordine di arrivo rimane quindi quello dato a fine gara, con il Valle vincitore davanti alla Pilarella, con la Croce terza e la Fortezza quarta. Anche il giudice federale ha confermato l’ordine di arrivo. Il direttivo della Pilarella, dopo la decisione di assegnare la vittoria al Valle, aveva chiesto il riesame dei contributi video e di tutti i fotogrammi del fotofinish, per verificare alcune criticità come l’esatto momento dello sparo e il corretto posizionamento del fotofinish. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La decisione sul ’Palietto’. L’Ente Palio boccia il ricorso: "Valle, vittoria confermata"

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