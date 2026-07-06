La vittoria alla 43ª edizione del Palietto è stata decisa da un fotofinish, con l’atleta del Valle che ha superato di poco quello del Pilarella. La gara si è conclusa dopo una lunga attesa, mentre gli atleti attendevano il risultato finale. La competizione è stata molto combattuta, con il successo che è arrivato all’ultima palata.

Incredibile epilogo al fotofinish per la 43esima edizione del Palietto. Grande battaglia tra Pilarella e Valle, con quest’ultimo che ha avuto la meglio sul filo del rasoio all’ultima palata. Una bellissima sfida tra i due giovanissimi rioni che ha fatto attendere anche oltre il consueto. Alla fine la giuria ha decretato la vittoria del Valle con il tempo di 14,44. Seconda la Pilarella, al terzo posto si è poi piazzata la Croce, al quarto la Fortezza. La disputa del Palietto è stata anche anche a rischio fino alla mattinata di ieri, a causa di un problema ai corpi morti dei gavitelli posizionati "al largo". Per quanto riguarda gli equipaggi, per il Valle il timoniere era Federico Lubrano, con Alessio Giovani, Francesco Perillo, Francesco Terramoccia e Leonardo Chiodo ai remi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palietto, decide il fotofinish. Lunga attesa a fine gara. Vittoria assegnata al Valle

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