La crisi climatica arriva in cella Allarme del Consiglio d’Europa

Da ilmanifesto.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comitato per la prevenzione della tortura ha visitato 35 istituti di detenzione, riscontrando condizioni di sovraffollamento e temperature elevate. In 330 persone coinvolte, si sono registrate criticità legate alle condizioni di vita dei detenuti. L’attenzione si concentra sulla presenza di carceri con ambienti troppo caldi, che aumentano i rischi per la salute dei detenuti. L’iniziativa fa parte di un’azione dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione.

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Carcere Il Comitato per la prevenzione della tortura accende i riflettori sulle carceri bollenti. L’iniziativa dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione: 330 persone in visita in 35 istituti Carcere Il Comitato per la prevenzione della tortura accende i riflettori sulle carceri bollenti. L’iniziativa dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione: 330 persone in visita in 35 istituti Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Dalle antiche segrete sotterranee che tenevano «al fresco» i prigionieri in tempi in cui non esisteva il diritto, al caldo soffocante delle attuali carceri, la pena inumana è ancora il comune denominatore. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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