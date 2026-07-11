Tadej Pogacar utilizza una Colnago TT2 durante le tappe a cronometro del Tour de France. La bicicletta presenta un telaio in fibra di carbonio con design aerodinamico e componenti specifici per il tempo. La TT2 è equipaggiata con manubri integrati e ruote a profilo basso, ottimizzate per ridurre la resistenza dell’aria. La bici si distingue per le linee snelle e l’assetto studiato per massimizzare le prestazioni in cronometro.

Dopo aver visto da vicino le caratteristiche della Colnago Y1Rs che Tadej Pogacar sta utilizzando al Tour de France, andiamo a "spulciare" anche la bicicletta da cronometro del fuoriclasse sloveno. Un modello completamente nuovo di Colnago, presentato di recente al grande pubbico. Già peraltro pedalato nei 19 chilometri della prova contro il tempo a squadre di Barcellona, che ha aperto la Grande Boucle, e che presumibilmente (a meno di spiacevoli imprevisti, ovviamente.) riutilizzerà nei 26 chilometri da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bain. Il 21 luglio, a introdurre l’ultima settimana della corsa a tappe francese. L’esordio ufficiale del nuovo telaio da cronometro di Colnago, il TT2, è avvenuto invero al Giro di Svizzera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Colnago TT2 di Pogacar per le tappe a cronometro

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Si parla di: La Colnago Y1Rs di Pogacar per il Tour de France.

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