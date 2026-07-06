La bicicletta di Tadej Pogacar, una Colnago Y1Rs, sarà tra le più visibili al Tour de France, accanto a quella di Jonas Vingegaard. La corsa è iniziata con una cronometro a squadre da Barcellona. La bici di Pogacar è stata presentata come la sua attrezzatura principale per la gara. La competizione prosegue con tappe in diverse regioni francesi. La presenza di entrambe le biciclette è molto notata tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Sicuramente, insieme a quella di Jonas Vingegaard, sarà una delle biciclette più inquadrate al Tour de France. E’ la Colnago Y1Rs di Tadej Pogacar, grande favorito per la corsa a tappe francese partita da Barcellona con una crono squadre. Un modello presentato a fine 2024 che, come altri che vengono definiti (non a torto) “hyperbike”, è destinato a cambiare il mondo del ciclismo. Modelli come questo nascono non certo dal nulla, ma da una lunghissima ricerca ingegneristica e un altrettanto lunga trafila prototipale e di test, sia simulati al computer che materialmente in galleria del vento. Ma nascono anche dalle regole UCI meno stringenti rispetto al passato in quanto a rapporti tra le superfici delle varie aree del telaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Colnago Y1Rs di Pogacar per il Tour de France

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Test du Colnago Y1Rs de Pogaar par LExpert Vélo !

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Tour de France oltre Tadej Pogacar

Tour de France 2026, Jonas Vingegaard punta alla leggendaria doppietta Giro-Tour. Ma il Pogacar attuale non è quello del 2022-2023Jonas Vingegaard ha annunciato di voler vincere sia il Giro d'Italia che il Tour de France nel 2026.

Argomenti più discussi: NUOVA Colnago TT2 e Scope Artech: L’evoluzione aerodinamica - Recensione Tecnica; Nuova Specialized Tarmac SL9: Recensione Tecnica e Analisi Performance.

r/RedditPHCyclingClub on Reddit: Colnago reddit

Colnago Y1Rs, la nuova bici per far volare Pogacar: il segreto è nel manubrio ad ala di gabbianoIl manubrio CC.Y1 è il fulcro dei progressi aerodinamici della Y1Rs. Incorporando la tecnologia Wynd, il design del manubrio presenta un caratteristico profilo a Y, una forma molto utilizzata nel ... gazzetta.it

Colnago Y1Rs, la nuova bici per far volare Pogacar: il segreto è nel manubrio ad ala di gabbianoDurante il ritiro della formazione Uae Emirates a Benidorm (Spagna), Colnago ha presentato la Y1Rs, una bicicletta progettata per ridefinire l'aerodinamica nel ciclismo professionistico. Sviluppata in ... informazione.it