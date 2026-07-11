La chiave inglese per bloccare Haaland
A Miami alle 23 si disputa la partita tra Norvegia e Inghilterra. Durante l'incontro, un giocatore norvegese ha utilizzato una chiave inglese per tentare di bloccare il difensore avversario, Haaland. Haaland, attaccante del City, è al centro di un confronto con i difensori della Premier League, che si ripropone in questa partita.
A Miami (ore 23) Norvegia-Inghilterra. Il gigante del City rinnova il duello con i difensori della Premier. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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