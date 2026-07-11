La cabina armadio di Veronica Peparini e Andreas Muller | tra profumi e carte Pokémon

La cabina armadio di Andreas Muller e Veronica Peparini contiene profumi e carte Pokémon. La stanza, creata dopo il matrimonio e la nascita delle gemelline, è stata mostrata sui social durante i lavori di ristrutturazione della casa.

Cabina armadio tra estetica e funzionalità: il nuovo spazio personalizzato nella casa di Andreas Muller e Veronica Peparini. Dopo il matrimonio e la nascita delle gemelline, Andreas Muller e Veronica Peparini sono impegnati nella realizzazione della loro nuova casa, condividendo con i fan ogni fase dei lavori. Tra gli ambienti più curati spicca la cabina armadio, diventata un elemento centrale del progetto domestico, tra design su misura, funzionalità e dettagli che riflettono la quotidianità della coppia. Dopo il matrimonio, la nascita delle gemelline e l’avvio di nuove attività professionali, Andreas Muller e Veronica Peparini stanno portando avanti un progetto altrettanto significativo: la costruzione della loro nuova casa. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Dentro la cabina armadio di Veronica Peparini e Andreas Muller

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La cabina armadio di Andreas Muller e Veronica Peparini: lei custodisce i profumi, lui le carte PokémonVeronica Peparini e Andreas Muller hanno aperto le porte della loro cabina armadio, uno spazio organizzato che ospita abiti e accessori.

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