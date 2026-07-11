Klopp-Germania questo matrimonio s’ha da fare | accordo raggiunto ora addio a Red Bull

Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca. L’accordo tra le parti è stato definito venerdì 10 luglio in un vertice a New York tra il presidente della federazione, il suo vice, Klopp e il suo agente. Klopp lascia il suo ruolo attuale presso il club Red Bull. La firma ufficiale dovrebbe arrivare a breve, segnando il suo ingresso sulla panchina della nazionale.

Jürgen Klopp sta per diventare il nuovo commissario tecnico della Germania: l'accordo tra le parti è stato raggiunto nella giornata di venerdì 10 luglio, quando ha avuto luogo un vertice riservato a New York tra il presidente della DFB Bernd Neuendorf e il suo vice Aki Watzke, lo stesso Klopp e il suo agente Marc Kosicke. Un altro passo ufficiale, come scrive la Bild, è legato al fatto che "il contratto deve essere definitivamente deciso in un'assemblea congiunta del consiglio di sorveglianza e dell'assemblea degli azionisti di DFB"., Klopp si legherà alla nazionale tedesca fino a dopo il Mondiale 2030, prendendo quindi parte a un intero ciclo di qualificazione sia l'Europeo 2028 che per la Coppa del Mondo che andrà in scena in Spagna-Portogallo-Marocco. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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