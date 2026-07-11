Dopo il debutto travolgente di The Naturals, tornare tra le mura della villa della FBI dove Cassie Hobbes e gli altri Naturals vengono addestrati a leggere la mente dei criminali era solo questione di tempo. Pubblicato da Nord, il secondo capitolo della saga Young Adult creata da Jennifer Lynn Barnes, Killer Instinct – L’istinto di uccidere, raccoglie l’eredità del primo romanzo e alza l’asticella: più personale, più cupo e più maturo. Dove eravamo rimasti. Nella recensione del primo libro avevamo raccontato di Cassie, ragazza dotata di un talento fuori dal comune per il profiling, reclutata dall’FBI insieme ad altri quattro adolescenti Naturals: Michael, Lia, Sloane e Dean, per dare una mano su casi irrisolti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Killer Instinct – l’istinto di uccidere, di Jennifer Lynn Barnes: recensione

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